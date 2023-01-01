Более 607 млн рублей направят в Тюменской области на развитие музеев

| Фото: группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте | Фото: группа "Тобольский музей-заповедник" ВКонтакте

Более 607 млн рублей направят на развитие музеев Тюменской области. Еще 336 млн рублей пойдут на содержание библиотек, а на строительство и реконструкцию учреждений культуры и допообразования детей с усилением материально-технической базы - 514 млн рублей, сообщила директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер.

В целом объем финансирования региональной программы "Развитие культуры" на 2023 год составляет более 2,6 млрд рублей, из которых 87 млн рублей – поступления из федерального бюджета.

Тюменская область получит финансирование на модернизацию и оснащение пяти библиотек: две откроют в Тюмени, еще по одной в Тобольске, Казанском и Тюменском районах. А 10 детских школ искусств получат музыкальные инструменты, оборудование и учебные материалы. В фонды библиотек региона поступит более 4 тыс. новых книг.

Центры культуры и досуга со зрительными залами будут сданы в с. Петелино Ялуторовского района и с. Гусево Тюменского района. Продолжится строительство центра культурного развития в Сорокинском районе. В Тобольске и с. Лариха Ишимского района отремонтируют дома культуры.