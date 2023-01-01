Лесопереработчикам разрешили экспортировать пиломатериалы в Казахстан и Белоруссию автотранспортом

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Лесопереработчикам разрешили экспортировать пиломатериалы автотранспортом в Казахстан и Белоруссию, начиная с 31 января. Вывозить продукцию, в том числе шпалы, бревна и грубо обработанную древесину, предприятия смогут через четыре пограничных пункта пропуска, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

Для тюменских экспортеров ближайший пункт автомобильного пропуска находится в Петухово Курганской области на границе с Казахстаном. Еще два - это Бугристое в Челябинской области и Озинки в Саратовской, а также пункт контроля на границе с Республикой Беларусь - Красная горка в Смоленской области.

Документ размещен на портале правовой информации.

Напомним, в ноябре правительство ограничило экспорт пиломатериалов и шпал железнодорожными пунктами пропуска. Отправлять продукцию лесопереработчики могли только в Белоруссию, Казахстан и Киргизию.