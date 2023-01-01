Более трех тысяч тонн товарной рыбы вырастили в Тюменской области

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Более трех тысяч тонн товарной рыбы вырастили рыбоводы Тюменской области в 2022 году. Для этого специалисты запустили в водоемы 171 млн штук мальков разных видов рыб.

Как сообщает департамент агропромышленного комплекса Тюменской области, всего было выращено 1 тыс. 500 тонн сиговых видов рыб и карпа, более 400 тонн щуки, 260 тонн клариевого сома, более 1 тыс. тонн рыбы других видов.

Рыбоводы следят за качеством воды, содержанием кислорода и полноценным питанием рыб. Для поддержания достаточного количества кислорода в воде рыбоводами применяются аэраторы , в том числе с применением альтернативных источников энергии на труднодоступных участках.