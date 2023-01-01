Более 90 тысяч договоров подписано в УФО на догазификацию частных домов за два года

| Фото: пресс-служба полпредства в УФО | Фото: пресс-служба полпредства в УФО

Более 90 тысяч договоров подписано на догазификацию частных домов в УФО за два года. При этом, газ подведен к 50 тыс. участков, сообщил полпред президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев на совещании под председательством главы партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева.

Обсуждая реализацию инициатив партии по социальной газификации регионов, Владимир Якушев обратил внимание на то, что ситуация, которая сложилась на мировых рынках энергоресурсов открывает новые возможности увеличить внутренне потребление газа.

"Одна из самых перспективных зон роста – это подключение к газу населенных пунктов и домовладений. Во-первых, это положительно скажется на качестве жизни людей, а во-вторых, обеспечит энергетикам стабильный заказ", – подчеркнул полпред.

Участники совещания проанализировали ход догазификации в 2021 - 2022 годах. Также обсудили планы подключения к газу жилых домов, медицинских и общеобразовательных организаций в 2023 г. и меры социальной поддержки отдельных категорий граждан по догазификации, сообщили в пресс-службе полпредства.