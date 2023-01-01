Три года условно получил водитель за пьяное ДТП в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года назначил мужчине Нижнетавдинский районный суд. Будучи пьяным он нарушил ПДД, его супруга получила серьезные травмы.

Инцидент произошел 28 мая 2022 года. Нетрезвый мужчина сел за руль автомобиля LADA Kalina и поехал в магазин. С ним находились трое пассаижров. Водитель проигнорировал требования дорожного знака "Ограничение максимальной скорости", не учел особенности и состояние машины, неблагоприятные погодные условия. В итоге автомобиль врезался в опору линий электропередач.

"Подсудимый вину признал, в содеянном раскаялся. Гражданин по месту жительства характеризуется посредственно. Состоит на учете у врача-нарколога в связи с зависимостью от алкоголя", — рассказали в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Также суд лишил мужчину прав на управление транспортными средствами на два года.