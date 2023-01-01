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Курсант ТВВИКУ из Тюмени победил на первенстве УФО по легкой атлетике

Спорт, 16:15 17 января 2023

function.mil.ru | Фото: function.mil.ru

Курсант Тюменского высшего военного инженерного командного училища Иван Маляров стал победителем чемпионата и первенства Уральского федерального округа по легкой атлетике в помещении в дисциплине по толканию ядра.

Состязания, в которых участвовали более тысячи спортсменов из шести регионов России, прошли в Челябинске. Для Ивана Малярова они стали первыми в новом сезоне, сообщает Минобороны России.

Помимо толкания ядра спортсмены соревновались и в ряде других дисциплин, в частности, в прыжках с шестом, метании диска, эстафете, а также в спринте и беге с препятствиями.

Победа дала Ивану Малярову право представлять ТВВИКУ на Кубке Вооруженных Сил Российской Федерации по легкой атлетике. Он состоится в Москве в феврале 2023 года.

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# легкая атлетика , ТВВИКУ

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