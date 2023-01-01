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Чемпионат по шахматам соберет спортсменов разных возрастов в Тюмени

Спорт, 09:29 18 января 2023

МАУ СШ "Ладья" города Тюмени ВКонтакте | Фото: МАУ СШ "Ладья" города Тюмени ВКонтакте

Чемпионат города по шахматам стартует в Тюмени в спортивной школе "Ладья" (ул. Червишевский тракт, 72а/1) 21 января. Турниры будут проходить по пятницам, субботам и воскресеньям, награждение победителей состоится 5 февраля, сообщает городской департамент по спорту и молодежной политике.

Городской чемпионат пройдет в девять туров с игровым временем 50 минут 30 секунд. За лидерство поспорят более 60 участников, в числе которых воспитанники спортивной школы "Ладья", областной шахматной школы Анатолия Карпова, а также шахматисты-любители старшего поколения.

Победителям среди взрослых вместе с кубком и медалями вручат памятную ленту чемпиона. Кроме того, они войдут в состав сборной команды Тюмени для участия в областных и зональных соревнованиях.

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