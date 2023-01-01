Президент Союза биатлонистов России выйдет на старт Гонки чемпионов в Беларуси

ТГ-канал Александра Моора ТГ-канал Александра Моора

Гонка чемпионов пройдет в рамках PARI Кубка содружества в Республиканском центре олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" (Беларусь) 22 января. На трассу выйдут звезды биатлона, которые завершили свою карьеру в спорте: чемпионы и призеры Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы разных лет, сообщает Союз биатлонистов России.

Команды будут состоять из пар, которые определятся жеребьевкой. Формат гонки – одиночная смешанная эстафета (с кругом 400 м и восемью огневыми рубежами). В состав РФ вошли: президент Союза биатлонистов России, двукратный призёр Олимпийских игр, трёхкратный чемпион мира и многократный призёр чемпионатов мира Виктор Майгуров, призёр Олимпийских игр, многократный победитель и призёр чемпионатов мира, чемпион Европы Павел Ростовцев, чемпионка и призёр чемпионатов мира и Европы Екатерина Юрлова-Перхт и другие.

После окончания церемонии награждения победителей и призеров Гонки чемпионов состоится автограф-сессия для болельщиков.