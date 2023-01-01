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Лучших в УФО теннисистов определят на соревнованиях в Увате

Спорт, 13:52 18 января 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования

Почти 150 спортсменов станут участниками чемпионата Уральского федерального округа по настольному теннису, который стартовал в Увате 18 января. За победу поборются сборные Тюменской, Челябинской, Свердловской, Курганской областей, Ямало-Ненецкого и Ханты-Мансийского автономных округов.

Соревнования пройдут в центре физкультурно-оздоровительной работы Увата (ул. Дорожная, 7) и продлятся до 22 января. Спортсмены также поспорят за победу в личном зачете. Определятся и лучшие спортивные пары.

По итогам состязаний сильнейшие команды и спортсмены получат путевки на российские теннисные старты, сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

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# настольный теннис , Уват

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