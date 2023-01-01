Александр Моор поздравил военных инженеров с профессиональным праздником

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Подразделения инженерных войск надёжно защищают свободу и независимость России. В ходе специальной военной операции демонстрируют беспримерное мужество, отличную боевую выучку, знания, смелость и стойкость. Военные инженеры на передовой и в тылу с честью выполняют воинский долг и ратное дело, в кругу их ежедневных задач огромный пласт работы.

Об этом заявил губернатор Тюменской области Александр Моор, поздравляя военнослужащих и ветеранов инженерных войск России с Днем инженерных войск.

По словам главы региона, для тюменцев этот праздник имеет особое значение. Несколько десятилетий большой вклад в укрепление обороноспособности страны вносят офицеры Тюменского высшего военно-инженерного командного училища им. маршала А. И. Прошлякова. История учебного заведения - славный армейский путь его выпускников. Многие из них награждены орденами и медалями, а некоторые удостоены высокой государственной награды - звания Героя России.

"Среди них и наш земляк Рустам Сайфуллин, участвовавший в спецоперации по защите Донецкой и Луганской народных республик, получивший "Золотую Звезду" за личное мужество и военное мастерство. Уверен, с учетом своего боевого опыта он также внесет весомую лепту в подготовку и воспитание будущих поколений защитников Отечества. Желаю всем военным инженерам здоровья, счастья, доблестных побед во славу Родины!" - сказал Александр Моор.