Умная система "Паутина" выявила на дороге Тюмени водителя без прав

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водителя автомобиля Toyota, который ездил по Тюмени, будучи лишенным права на управление транспортом и с архивным водительским удостоверением, выявила умная система "Паутина". Им оказался 38-летний мужчина, сообщает Госавтоинспекция региона.

В 2022 году тюменец был задержан пьяным за рулем. До решения суда он успел подать заявление об утере водительского удостоверения и получить новые права. Потом сдал новое удостоверение и стал ездить со старым. Время от времени он превышал скорость, это зафиксировали камеры на дороге.

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Сотрудники Госавтоинспекции составили на автомобилиста административный материал за управление транспортом, будучи лишенным водительского удостоверения. В ближайшее время мужчину ожидает суд для вынесения меры наказания.