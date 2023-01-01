Черный лесоруб спилил на баню 17 сосен в Вагайском районе

| Фото: МО МВД России "Тобольский" (архив) | Фото: МО МВД России "Тобольский" (архив)

Более 150 тыс. рублей ущерба причинил черный лесоруб из Вагайского района лесному фонду Российской Федерации, сообщает прокуратура Тюменской области.

Было установлено, что мужчина без разрешительных документов спилил в октябре 2022 года 17 сосен на постройку бани для своей семьи.

Прокуратура Вагайского района заявила гражданский иск о взыскании с обвиняемого причиненного им ущерба. Уголовное дело направлено в суд.