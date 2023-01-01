Как выгодно рефинансировать кредит, рассказали тюменцам

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Снизить процент и уменьшить переплату по ипотеке можно, взяв новый кредит и частично или полностью закрыв старый. Рефинансирование актуально для тех, у кого есть ипотека или другие займы на большую сумму и длительный срок, пишет "Тюменская область сегодня".

По словам специалистов отделения Банка России по Тюменской области, можно также взять кредит на большую сумму, чтобы закрыть несколько небольших займов. При этом важно заранее уточнить, какое максимальное количество долгов банк разрешает перекредитовать.

При оформлении рефинансирования банк обращает внимание на кредитную историю заемщика, отсутствие просрочек и штрафов. Задуматься о льготной ипотеке можно, когда банки предлагают более низкие проценты или есть возможность оформить льготную ипотеку.

Специалисты также советуют проверить лицензию у того банка, в котором заемщик планирует перекредитоваться. Важно внимательно изучить само предложение. Иногда снижать процент могут лишь в первые месяцы, а затем он будет выше.

После оформления нового займа, важно предупредить первого кредитора о досрочном погашении займа. Срок, в который необходимо это сделать, будет указан в договоре.