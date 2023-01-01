  • 22 января 202322.01.2023воскресенье
  • USD68,6656
    EUR74,3434
  • В Тюмени -4..-6 С 5 м/с ветер юго-западный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Как выгодно рефинансировать кредит, рассказали тюменцам

Экономика, 15:42 22 января 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Снизить процент и уменьшить переплату по ипотеке можно, взяв новый кредит и частично или полностью закрыв старый. Рефинансирование актуально для тех, у кого есть ипотека или другие займы на большую сумму и длительный срок, пишет "Тюменская область сегодня".

По словам специалистов отделения Банка России по Тюменской области, можно также взять кредит на большую сумму, чтобы закрыть несколько небольших займов. При этом важно заранее уточнить, какое максимальное количество долгов банк разрешает перекредитовать.

При оформлении рефинансирования банк обращает внимание на кредитную историю заемщика, отсутствие просрочек и штрафов. Задуматься о льготной ипотеке можно, когда банки предлагают более низкие проценты или есть возможность оформить льготную ипотеку.

Специалисты также советуют проверить лицензию у того банка, в котором заемщик планирует перекредитоваться. Важно внимательно изучить само предложение. Иногда снижать процент могут лишь в первые месяцы, а затем он будет выше.

После оформления нового займа, важно предупредить первого кредитора о досрочном погашении займа. Срок, в который необходимо это сделать, будет указан в договоре.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# банк , ипотека , кредит

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:42 22.01.2023Как выгодно рефинансировать кредит, рассказали тюменцам
16:27 20.01.2023В Тюменской области уровень инфляции в 2022 году ниже, чем по стране
15:43 20.01.2023В Тюмени 75 % водоводов выполнены из современных полимерных материалов
15:10 20.01.2023В Тюменской области более трех тысяч вакансий заявлено в строительной отрасли