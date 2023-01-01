В Тюменской области самозанятые получат поддержку на выращивание овощей и картофеля

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Жители Тюменской области, оформленные как самозанятые, могут получить государственную поддержку на выращивание картофеля и овощей на личном подсобном хозяйстве в 2023 г. Один из вариантов реализации урожая — сдача в кооперативы, сообщает региональный департамент АПК.

В Тюменской области заготовкой картофеля и овощей от малых форм хозяйствования занимаются ОСПК "Кристалл" Армизонского района, СЗСПК "Молоко" Сорокинского района, СПССК "Эталон" Юргинского района. Реализуют закупленную продукцию школы, детские сады, больницы.

Всего по итогам 2022 года в области 72 % сельских территорий охвачены услугами кооперативов. Более 176 млн рублей субсидии получили кооперативы на компенсацию затрат.

"Поддержка направлена на увеличение объемов заготовки и реализации продукции малых форм хозяйствования, укрепление материально-технической базы кооперативов, замены крупного рогатого скота, больного или инфицированного лейкозом, принадлежащего членам кооперативов", - уточнили в департаменте АПК.

Всего за 2022 год кооперативами заготовлено 31,1 тыс. тонн молока, 1,1 тыс. тонн мяса, 107,8 тонн картофеля и овощей. Они оказали различные виды услуг на сумму 100,1 млн рублей.

Кредитные кооперативы выдали 1 тыс. 840 займов на сумму 395,6 млн рублей.