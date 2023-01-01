Термы и историко-культурное наследие – приоритеты развития туризма в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тюменская область обретает узнаваемость в значительной степени благодаря статусу столицы термальных вод России, который был присужден в 2020 году. Более 20 термальных комплексов и санаториев предлагают гостям ощутить тепло натуральных термальных минеральных вод, оздоровиться, получить заряд энергии и хорошего настроения.

Об этом корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" рассказали в региональном департаменте потребительского рынка и туризма.

"Значительное количество усилий и ресурсов региональной команды направлено на развитие комфортной туристской инфраструктуры в соответствии с мировыми стандартами, обучение персонала, формирование доступных и качественных продуктов и услуг. Разработана концепция дальнейшего развития и использования термальных ресурсов региона", - говорит директор департамента Мария Трофимова.

Туристов во время посещения Тюменской области знакомят с известными уроженцами Западной Сибири, с их вкладом в различные сферы и отрасли. Говорят о роли Тобольска как исторического центра управления Сибирью от Урала до Тихого океана, о связи с домом Романовых, об истории освоения сибирского Севера и развития нефтегазовой отрасли - важнейшей части экономики современной России.

"По данным направлениям разработаны, постоянно совершенствуются и реализуются брендовые туры, а туру с громким названием "В Сибирь по своей воле" присвоен статус национального туристского маршрута", - напомнила Трофимова.

Основным стратегическим документом Тюменской области в сфере туризма является программа "Развитие внутреннего и въездного туризма".

Для формирования и продвижения туристского продукта Тюменской области реализуется комплекс мер: проведение событийных мероприятий, продвижение туристских ресурсов в печатных и электронных СМИ, участие в международных выставках. Также в регионе работают туристско-информационные центры, ведется взаимодействие с крупными федеральными партнерами и представителями профессионального сообщества из регионов России.

Напомним, Тюменская область вышла в финал премии Russian Travel Awards в номинации "Лучшая региональная стратегия развития туризма и индустрии гостеприимства". Победителя по итогам презентации назовут в Санкт-Петербурге 15-18 февраля.

Анжела Лебедева