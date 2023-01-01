Семь инвестиционных проектов реализуют в Аромашевском районе в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Семь инвестиционных проектов планируют реализовать в Аромашевском районе в 2023 году. Об этом глава муниципалитета Игорь Власов рассказал на итоговом мероприятии акселератора развития муниципальных образований Тюменской области в Музейном комплексе им. И. Я. Словцова.

Общий объем финансовых вливаний – 137,5 млн рублей. "Наши инвесторы активно работают с региональными структурами. Так, строительство торгового центра в Аромашево профинансировал Фонд микрофинансирования Тюменской области", – подчеркнул Игорь Власов.

Один из проектов - новое сельскохозяйственное производство с объемом инвестиций в 90 млн рублей. Срок реализации – сентябрь 2023 года. Работать на нем смогут 68 человек.

Еще один проект касается расширения территории охотничьей базы. ООО "Эксперт бюро "Нефтяная промышленность" создает большой комплекс. Вложено 20 млн рублей. Реализация – декабрь 2023 года.

Также в планах на 2023 год в Аромашевском районе – открытие павильона по продаже хлебобулочной продукции, кур-гриль, строительство веранды и мангальной зоны в кафе "АннаМари", создание районной коммунальной службы.

"Есть задел и на 2024 год. Во время акселерации мы определили три проекта в сфере оказания услуг и промышленности. Сюда входят строительство объекта придорожного сервиса, модернизация производства хлебобулочных изделий, приобретение техники и оборудования для охотугодья", – добавил он.

Отметим, в 2022 году здесь реализовали три инвестиционных проекта. Они небольшие, но важные для оказания услуг населению. Объем инвестиций составил 3,7 миллионов рублей. Создано три рабочих места. Два проекта касались расширения действующего бизнеса: увеличение торговой площади по продаже детской одежды, приобретение трактора. Еще в Аромашево открылся косметический кабинет.

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Также Игорь Власов остановился на ключевых для района направлениях. Одним из них является развитие агропромышленного комплекса. До 2030 года в сфере растениеводства планируют ввести в оборот 2 тыс. 500 га пахотных земель из арендованных сельскохозяйственными организациями. Возможно строительство молочной фермы с собственной переработкой молока и производством линейки молочной и кисломолочной продукции или модернизация действующих предприятий. На базе СПК "Слободчиковский", ООО "Русаковское", ООО "Агрохолдинг "Аромашевский", ИП Свистунов можно развивать молочное направление, считает глава района.

Новых инвесторов ждет индустриальная площадка " Аромашевская". Один земельный участок предоставлен под лесопереработку. Еще три пока свободны. Имеется подъездной путь, примыкающий к асфальтированной дороге. "Есть все подводящие сети, но внутри площадки их необходимо будет обустраивать", – сказал Игорь Власов.

Третьим ключевым направлением является разработка карьеров песка и глины с организацией производства строительной керамики и материалов. Длительное отсутствие таких карьеров на территории района вынуждало завозить ресурсы из отдаленных районов, что приводило к удорожанию сметной стоимости работ. Ожидается, что добыча песка начнется в марте 2023 года.

Внимание в Аромашевском районе уделяют и разработке туристического маршрута. Летом 2022 года два готовых 1-2-дневных тура, совмещающих этнотуризм, экотуризм и культурно-исторический туризм, прошли апробацию. В районе развивают событийный и охотничий туризм.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор регионального департамента агропромышленного комплекса Владимир Чейметов отметил, что у Аромашевского района хороший потенциал. На защите презентации он предложил главе муниципального образования рассмотреть возможность включить жителей в программу садоводства, создания личных подворий: сейчас активность в этом деле проявляют соседи – Вагайский и Ярковский районы.

Напомним, участниками третьего сезона акселератора стали десять команд из Армизонского, Аромашевского, Бердюжского, Викуловского, Нижнетавдинского, Омутинского, Сорокинского, Тюменского, Упоровского и Юргинского районов. Они разрабатывали свои инвестиционные проекты в течение трех месяцев, чтобы затем представить их экспертной группе и руководству региона.

В десяти муниципалитетах Тюменской области реализовали 48 проектов на 485 млн рублей с созданием 136 рабочих мест.

Инна Пахомова