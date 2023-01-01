307 тыс. кв. м жилья ввели в Тюменской области с использованием инфраструктурных облигаций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

307 тысяч квадратных метров жилья ввели в Тюменской области с применением инфраструктурного займа. Об этом сообщил помощник полпреда президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Петров на онлайн-конференции по развитию жилищного строительства 25 января.

"Субъекты УФО активно пользуются инструментами поддержки, которые предлагает компания ДОМ.РФ. Три субъекта подписали договоры займа по инструменту инфраструктурных облигаций, а Тюменская область — первый регион, который уже показал результат по применению этого инструмента", — прокомментировал он.

Напомним, первым в России жилым домом, построенным с использованием механизма инфраструктурных облигаций, стал дом в составе ЖК "Домашний" в микрорайоне Плеханово в Тюмени. Займ был получен на строительство газовой котельной, трансформаторных подстанций, автодорог, сетей водоснабжения и водоотведения.

По словам Владимира Петрова, общий ввод жилья по УФО в 2022 году составил 8,5 млн квадратных метров, прирост — около 10 % в основном за счет многоквартирных домов.

Вера Коршунова