В селе Гусево Тюменской области открылся новый центр культуры

информационный центр правительства Тюменской области информационный центр правительства Тюменской области

Новое здание центра культуры и досуга в селе Гусево Тюменского района торжественно открыли губернатор Тюменской области Александр Моор и глава муниципалитета Светлана Иванова.

"Здание площадью более четырехсот квадратных метров возвели менее чем за год по типовому проекту с использованием технологии каркасного строительства. Здесь есть зрительный зал на сто мест, библиотека с читальным залом, помещение для занятий музыкой и декоративно-прикладным творчеством", – рассказала Светлана Иванова. Прилегающая к центру культуры и досуга территория благоустроена для организации активного отдыха.

Александр Моор поздравил жителей Гусево с открытием нового учреждения культуры и выразил уверенность в том, что сельский клуб станет центром притяжения для людей всех возрастов, от дошкольников до ветеранов.

"С точки зрения сроков строительства, цены и качества типовой проект центра культуры и досуга показал свою эффективность. Планируем его использовать для строительства небольших учреждений культуры в наших сельских муниципалитетах", – отметил губернатор.

В настоящее время в Тюменской области строится районный ДК в селе Большое Сорокино со зрительным залом на 300 мест, напомнил Александр Моор.

"Кроме того, построим Дом культуры со зрительным залом на 150 мест в селе Петелино Ялуторовского района. Будет отремонтировано несколько учреждений культуры в Ишимском и Тобольском районах", – сообщил глава региона.

Евгений Бабенко