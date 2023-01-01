Зимние фестивали ГТО пройдут в Тюменской области в выходные

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Зимние фестивали ГТО пройдут в Тобольске, Ялуторовске, Казанском и Аромашевском районах 28 и 29 января. Наибольшее количество участников соберет Тобольск, сообщает региональный департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Ежегодно в Тобольске в Зимнем фестивале ГТО участвуют от 10 до 15 команд - это в среднем 150 человек. Среди них есть горожане с ограниченными возможностями здоровья, а также семейные команды.

"В 2022 году в выполнении нормативов ГТО в Тобольске приняли участие 6,5 тысяч горожан, из них более половины получили золотые, серебряные и бронзовые знаки отличия. Команда Тобольска стала четвертой в областном фестивале ГТО. В этом году тоболяки намерены войти в тройку призеров", - отметили в департаменте.

В Казанском районе на старт районных зимних сельских спортивных игр "Чирки-2023" выйдут 84 спортсмена из 14 сельских поселений. В Ялуторовске к участию в фестивале готовятся около 30 человек. 28 января их ждет лыжная гонка в роще Декабристов. В Аромашевском районе в фестивале примут участие около 40 человек почти из каждого сельского поселения.