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В Тюменской области за 11 лет свой бизнес открыли более 1,3 тыс. женщин

Экономика, 17:10 25 января 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 300 жительниц Тюменской области открыли свое дело при поддержке служб занятости населения, начиная с 2012 года.

Из них 74 женщины развивают бизнес в качестве юридического лица, 1 тыс. 239 являются индивидуальными предпринимателями, 60 человек – самозанятые, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Чаще всего женщины открывают салоны красоты, швейные мастерские, кондитерские, оказывают клининговые услуги. В отдаленных сельских районах востребованы магазины смешанных товаров.

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