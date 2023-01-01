В Тюменской области за 11 лет свой бизнес открыли более 1,3 тыс. женщин

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Более 1 тыс. 300 жительниц Тюменской области открыли свое дело при поддержке служб занятости населения, начиная с 2012 года.

Из них 74 женщины развивают бизнес в качестве юридического лица, 1 тыс. 239 являются индивидуальными предпринимателями, 60 человек – самозанятые, сообщает информационный центр правительства Тюменской области.

Чаще всего женщины открывают салоны красоты, швейные мастерские, кондитерские, оказывают клининговые услуги. В отдаленных сельских районах востребованы магазины смешанных товаров.