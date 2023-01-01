Фестиваль Snow dogs в Тобольском районе дополнят культурной программой

| Фото: скриншот видео из Telegram-канала администрации Тобольска | Фото: скриншот видео из Telegram-канала администрации Тобольска

Зрелищное мероприятие, дополненное культурной программой, ожидает участников и зрителей международного фестиваля Snow dogs в с. Абалак Тобольского района 28 января с 10 часов. Это развлечения для детей, выступления народных коллективов.

Слет впервые организуют за территорией Самарской области. Руководство Тобольска и местные жители помогают устроить знаковое мероприятие. Об этом рассказал основатель зимнего мотослета Snow dogs Дмитрий Горбунов.

"На слете будут присутствовать участники мотоклубов разных городов страны. Это Санкт-Петербург, Москва, Кемерово, Тольятти, Самара. Приедут гости из Надыма, Нового Уренгоя. Ожидаем участников из разных городах на международный ледовый чемпионат мира. Заявлено более 15 гонщиков унимото в разных классах. Более 30 мотоциклистов будут участвовать в гонке преследования на мотоциклах с колясками", – сообщил Дмитрий Горбунов.

История унимото-слета Snow dogs началась в 2002 году. Группа мотоциклистов-энтузиастов из Тольятти реконструировала старый мотоцикл М-72 1969 года выпуска. Модернизированное транспортное средство представили на зимнем слете в Германии.

"Оказалось, что мы были первыми русскими, приехавшими на мотоцикле на этот слет. Преодолели более трех тысяч километров. Взяли кубок за самый дальний пробег. Когда мы посмотрели, что на этом слете собираются более шести тысяч участников, подумали, почему немцы могут собираться зимой на мотоциклетные мероприятия, а русские нет. В 2004 году мы впервые организовали слет в Жигулевских горах в Самарской области. Была одна палатка, два мотоцикла. Нам это настолько понравилось, что мы продолжили. На следующий год собралось 500 человек. Теперь из года в год слет объединяет тысячи любителей зимних мотопутешествий", – поделился Дмитрий Горбунов.

Известно, что участие в 19-ом Международном зимнем мотослете и 11-ом международном ледовом чемпионате мира по гонкам на унимото на льду примут 45 байкеров из России, стран ближнего и дальнего зарубежья.

Для гостей фестиваля в Абалак запустят дополнительные автобусы.

Инна Пахомова