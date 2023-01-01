Губернатор Александр Моор поздравил Сергея Великопольского с 85-летним юбилеем
"Инженер человеческих душ" - так Борис Щербина, один из создателей нефтегазового комплекса Западной Сибири, называл Сергея Великопольского, который отмечает 85-летний юбилей 27 января. Об этом написал губернатор Тюменской области Александр Моор в своем Telegram-канале.
Глава региона напомнил, что именно при Сергее Дмитриевиче запустилось активное освоение Самотлорского месторождения, самого большого нефтяного месторождения в России. Нижневартовск из рабочего поселка превратился в один из крупнейших городов Югры.
В настоящее время Сергей Дмитриевич в должности почетного президента возглавляет Тюменский областной общественный фонд им. Виктора Муравленко.
От имени всех жителей Тюменской области Александр Моор пожелал Сергею Великопольскому здоровья, долгих лет жизни и выразил ему благодарность за неоценимый вклад в развитие ТЭК Западной Сибири.