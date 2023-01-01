32 км дорог построят на четырех площадках ИЖС Тюменского района в 2023 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32 км дорог построят в Тюменском районе в 2023 году на четырех площадках ИЖС - это село Горьковка, деревня Решетникова, поселки Новотарманский и Молодежный. Строительство будет вестись в рамках национального проекта и региональных программ.

Об этом глава муниципалитета Светлана Иванова рассказала во время пресс-конференции, посвященной вековому юбилею Тюменского района.

"420 километров дорог отремонтировано в Тюменском районе с 2018 по 2022 годы. Дороги строили по нацпроекту "Безопасные качественные дороги", в рамках региональных программ. Район динамично развивается, много площадок ИЖС, нужна инфраструктура", - отметила она.

На территории Тюменского района расположено 83 площадки для индивидуального жилищного строительства, в том числе 23 - участки для многодетных семей. Ежегодно на трех-четырех таких площадках ведется комплексное строительство дорог в твердом покрытии. За последние пять лет построено почти 48 км дорог.

Анжела Лебедева