  • 30 января 202330.01.2023понедельник
  • USD69,3372
    EUR75,4062
  • В Тюмени -11..-13 С 3 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

51 нетрезвого водителя отстранили в Тюменской области в выходные дни

Происшествия, 19:12 30 января 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

51 нетрезвого водителя отстранили от участия в дорожном движении сотрудники ГИБДД в Тюменской области 28 и 29 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

11 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали ночью 30 января. Среди задержанных – немало селян.

В с. Омутинское автомобиль "Волга" въехал в забор. 68-летний водитель был нетрезв. Показания алкотестера составили 1,23 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. "Пенсионер объяснил ситуацию просто: пил с друзьями пиво, поехал домой", – рассказали в ГИБДД.

Автомобиль "Нива" с нетрезвым 50-летним селянином за рулем остановили в пос. Голышманово. Показания алкотестера – 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. "Этот водитель вечером распивал крепкие напитку, утром поехал в банкомат. Это уже не первая пьяная поездка селянина. Он уже был лишен права управления транспортом за езду под воздействием алкоголя", – добавили в ГИБДД.

Теперь за повторное грубое нарушение мужчина подлежит уголовной ответственности.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# автомобили , ГИБДД Тюменской области , пьяная езда

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
19:12 30.01.202351 нетрезвого водителя отстранили в Тюменской области в выходные дни
18:25 30.01.2023Судебные приставы помогли тюменке справиться с угрозами микрофинансовой организации
16:45 30.01.2023Житель Тюменской области проведет в колонии восемь лет за убийство друга
16:26 30.01.2023Иностранца со 160 свертками героина задержали в Тобольске