51 нетрезвого водителя отстранили в Тюменской области в выходные дни

| Фото: Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

51 нетрезвого водителя отстранили от участия в дорожном движении сотрудники ГИБДД в Тюменской области 28 и 29 января, сообщает региональная Госавтоинспекция.

11 водителей в состоянии алкогольного опьянения задержали ночью 30 января. Среди задержанных – немало селян.

В с. Омутинское автомобиль "Волга" въехал в забор. 68-летний водитель был нетрезв. Показания алкотестера составили 1,23 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. "Пенсионер объяснил ситуацию просто: пил с друзьями пиво, поехал домой", – рассказали в ГИБДД.

Автомобиль "Нива" с нетрезвым 50-летним селянином за рулем остановили в пос. Голышманово. Показания алкотестера – 0,69 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. "Этот водитель вечером распивал крепкие напитку, утром поехал в банкомат. Это уже не первая пьяная поездка селянина. Он уже был лишен права управления транспортом за езду под воздействием алкоголя", – добавили в ГИБДД.

Теперь за повторное грубое нарушение мужчина подлежит уголовной ответственности.