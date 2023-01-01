Тюменских школьников познакомят с игрой в гольф

| Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени | Фото: департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени

Проект "Гольф в общеобразовательную школу" стартует в Тюмени на базе школы № 43 (ул. Щербакова, 94) 1 февраля, сообщает городской департамент по спорту.

Ребята получат возможность тренироваться и выступать на соревнованиях, а также посещать мастер-классы известных спортсменов.

В рамках открытия школьники познакомятся с этим олимпийским видом спорта и сыграют в "гольф-эстафету". Бонусом для юных гольфистов станет возможность войти в число первопроходцев этого вида спорта в Тюмени и в регионе.

Куратором проекта выступает федерация гольфа Тюменской области.