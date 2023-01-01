Автобусные парки в российских регионах обновят по инвестиционному проекту

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Новые возможности для модернизации парка общественного транспорта в регионах создало правительство РФ. В перечень проектов, которые получат финансирование из Фонда национального благосостояния, внесен инвестпроект льготного лизинга отечественных автобусов.

По информации кабмина, в 2023–2024 годах из средств фонда на его реализацию выделят 44 млрд рублей, что составит 60 % стоимости проекта. На эти деньги Государственная транспортная лизинговая компания планирует закупить более 4 тыс. автобусов различной модификации.

Их передадут в лизинг региональным транспортным компаниям на 7 лет под 3 % годовых.

Данное решение позволит ускорить реализацию программ импортозамещения, улучшить транспортное обслуживание населения, увеличить объем пассажирских перевозок, увеличить загрузку заводов, производящих автобусы среднего, большого и особо большого класса, уверены эксперты.