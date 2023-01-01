241 миллион рублей направят в Тюменской области на завершение программы по расселению аварийного жилья

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

241 миллион рублей направят в Тюменской области на завершение программы по расселению аварийного жилья в 2023 г. За четыре последних года уже расселено 139,19 тыс. кв. метров ветхого жилья, а это 96 % от запланированного объема. Из аварийных домов переехали 8,64 тыс. человек, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

За тот же период в благоустроенное жильё по проекту "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жильё и городская среда"

"Мы полностью завершили расселение семей, которые проживали в муниципальном фонде. Для них приобретены благоустроенные квартиры в новых домах. Осталось произвести расчёты с собственниками, у которых мы выкупаем их "квадраты" в аварийных домах", - рассказал заместитель начальника Главного управления строительства, начальник управления жилищной политики Валерий Киселёв.

Всего в рамках проекта "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" национального проекта "Жильё и городская среда" до конца 2023 года в регионе необходимо расселить 145,45 тыс. кв. метров аварийного фонда, признанного таковым до 01.01.2017 г. В программу были включены 377 многоквартирных домов. Общий объем финансирования — 9,5 млрд руб., из которых более 1,5 млрд руб. - средства Фонда содействия реформированию ЖКХ.