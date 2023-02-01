Тюменские экспортеры сельхозпродукции смогут компенсировать до 90 % расходов на сертификацию

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

До 90 % расходов на сертификацию сельхозпродукции смогут компенсировать экспортеры Тюменской области за 2022 г. 1 февраля стартовал прием заявок на возмещение на платформе "Мой экспорт", сообщается на портале единой системы продвижения российского экспорта.

Впервые заявки от агропредприятий принимают в режиме онлайн, что в два раза сократило срок подачи заявлений. Объем поддержки на сертификацию продукции агропромышленного комплекса, включая халяль и кошер, составляет от 50 до 90 % от объема затрат, фактически понесенных в течение 12 месяцев до дня подачи заявки на получение субсидии, в зависимости от стоимости экспортируемой продукции, уточняется в сообщении.

Прием заявок здесь.