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Два четырехэтажных дома с лифтами сдает застройщик в новом ЖК на Велижанском тракте

Экономика, 18:26 02 февраля 2023

Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Два четырехэтажных дома с лифтами и собственной котельной сдает застройщик в новом ЖК на Велижанском тракте. Застройщик "Стандарт" получил заключение о соответствии объектов проекту. Дома расположены на ул. Василия Севергина Тюмени, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Кирпичные малоэтажные дома оборудованы грузопассажирскими лифтами, имеют колясочные помещения и свою газовую котельную", - рассказал инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Сергей Василенко.

Он также отметил, что в Тюменской области активно развивается малоэтажная застройка. Если ранее компании возводили единичные жилые комплексы такого формата, то сегодня их только областной столице насчитывается не меньше десятка.

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# малоэтажная застройка , строительство жилья

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