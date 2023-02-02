Два четырехэтажных дома с лифтами сдает застройщик в новом ЖК на Велижанском тракте

| Фото: Главное управление строительства Тюменской области | Фото: Главное управление строительства Тюменской области

Два четырехэтажных дома с лифтами и собственной котельной сдает застройщик в новом ЖК на Велижанском тракте. Застройщик "Стандарт" получил заключение о соответствии объектов проекту. Дома расположены на ул. Василия Севергина Тюмени, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Кирпичные малоэтажные дома оборудованы грузопассажирскими лифтами, имеют колясочные помещения и свою газовую котельную", - рассказал инспектор управления Госстройнадзора по Тюменской области Сергей Василенко.

Он также отметил, что в Тюменской области активно развивается малоэтажная застройка. Если ранее компании возводили единичные жилые комплексы такого формата, то сегодня их только областной столице насчитывается не меньше десятка.