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В пяти муниципалитетах Тюменской области модернизируют коммунальную инфраструктуру

Губернатор, 16:36 02 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

134 км коммунальных сетей, две котельные и водопроводную насосную станцию построят или модернизируют в Тюменской области по программе "Модернизация коммунальной инфраструктуры". Об этом сообщил губернатор региона Александр Моор на совещании, которое провел заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин.

Общая стоимость программы 3 857,329 млн рублей, в том числе за счет средств Фонда развития территорий - 670,4 млн рублей.

В ближайшие два года программа в Тюменской области охватит пять муниципалитетов: города Тюмень, Тобольск, Ишим, Заводоуковский городской округ и Тюменский район. После завершения всех работ улучшится качество предоставляемых услуг почти для 23 тыс. человек.

"Большая часть средств, которую мы направим на модернизацию жилищно-коммунального хозяйства, – это частные инвестиции и деньги Фонда развития территорий", - отметил Александр Моор.

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# ЖКХ , теплосети

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