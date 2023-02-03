  • 3 февраля 20233.02.2023пятница
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер южный

Оперативный штаб Тюменской области по профилактике коронавируса онлайн

Лыжный марафон "Время сильных" пройдет в Викуловском районе

Спорт, 17:42 03 февраля 2023

пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Ежегодный лыжный марафон "Время сильных" пройдет на лыжной базе "Русичи" в селе Викулово 5 февраля в 10 часов. Участников разделят на девять возрастных групп, им предстоит преодолеть по 6, 10, 16 и 26 километров.

Традиция проведения марафона появилась четыре года назад. Идейными вдохновителями выступили тренер-преподаватель по лыжным гонкам детско-юношеской спортивной школы "Спринт" Татьяна Лотова и ее сын Иван, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

По словам организаторов, для участия в марафоне приезжают соседи из Абатского, Сорокинского, Аромашевского, Бердюжского, Казанского районов.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Яндекс.Новостях

# лыжники , марафон

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:42 03.02.2023Лыжный марафон "Время сильных" пройдет в Викуловском районе
17:20 03.02.2023Тюменцы сыграют в хоккей в валенках
16:36 03.02.2023Около 200 спортсменов выступят на областных соревнованиях по тхэквондо в Тюмени
12:32 03.02.2023Месячник зимних видов спорта стартует в Тюменской области с 4 февраля