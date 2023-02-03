Лыжный марафон "Время сильных" пройдет в Викуловском районе

| Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Ежегодный лыжный марафон "Время сильных" пройдет на лыжной базе "Русичи" в селе Викулово 5 февраля в 10 часов. Участников разделят на девять возрастных групп, им предстоит преодолеть по 6, 10, 16 и 26 километров.

Традиция проведения марафона появилась четыре года назад. Идейными вдохновителями выступили тренер-преподаватель по лыжным гонкам детско-юношеской спортивной школы "Спринт" Татьяна Лотова и ее сын Иван, сообщает пресс-служба департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

По словам организаторов, для участия в марафоне приезжают соседи из Абатского, Сорокинского, Аромашевского, Бердюжского, Казанского районов.