На предприятиях Тюменской области на 7% сократился производственный травматизм

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 7 % сократился производственный травматизм на предприятиях Тюменской области в 2022 году. Зафиксировано 380 таких инцидентов, тогда как в 2021 году – 410. Тенденция уменьшения регистрируется на протяжении ряда лет, сообщил директор регионального департамента труда и занятости Александр Сидоров на совещании по охране труда.

Вместе с положительной динамикой, число погибших на производствах не изменилось за год – 15 человек.

"К сожалению, такие несчастные случаи продолжают происходить. Главными их причинами являются неудовлетворительная организация производства, прямое нарушение правил охраны труда, неприменение средств индивидуальной защиты и нарушение трудовой дисциплины. Основные отрасли и сферы, где произошли инциденты, повлекшие смерть работников – это торговля, строительство, обрабатывающие производства, сельское хозяйство, добыча полезных ископаемых, образование и транспорт", - уточнил руководитель ведомства.

По его мнению, обучение охране труда позволяет максимально предотвратить несчастные случаи, в том числе с тяжелым исходом. В регионе создана разветвленная сеть из 90 образовательных организаций, однако количество обученных в них сотрудников предприятий и предпринимателей недостаточно.

"Практически треть руководителей и специалистов в этих мероприятиях не участвует. Мы предполагали, что в связи со вступлением в силу новых правил по обучению охране труда, численность обученных у нас значительно увеличится, но этого не произошло", - отметил Александр Сидоров.

Так, за 2022 год обучение провели почти 2 тыс. юридических лиц - чуть более 5 % от общего количества и 269 предпринимателей – менее 1 %. Хотя обучение должны были пройти, как минимум, члены комиссий по охране труда на предприятиях, подчеркнул руководитель регионального ведомства.

Оксана Корнеенкова