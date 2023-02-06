Противопожарная служба Тюменской области получит 15 млн рублей на привлечение авиационной техники

| Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора | Фото: Telegram-канал губернатора Тюменской области Александра Моора

15 млн рублей на привлечение авиационной техники получит противопожарная служба Тюменской области. Соответствующее распоряжение подписал глава региона Александр Моор.

"Вертолеты незаменимы для ликвидации возгораний, особенно на труднодоступных территориях", - написал в своем Telegram-канале губернатор Тюменской области.

Кроме того, будет выделено более 31 млн рублей на поддержание в рабочем состоянии систем противопожарного водоснабжения. Деньги направят в Вагайский, Нижнетавдинский, Уватский, Ялуторовский, Ярковский районы и Голышмановский городской округ.