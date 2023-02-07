В строящемся здании Центра гимнастики в Тобольске подключат отопление

| Фото: Главного управления строительства Тюменской области | Фото: Главного управления строительства Тюменской области

К подключению отопления готовят строящийся центр гимнастики в Тобольске. В течение недели планируется завершить монтаж теплопункта и начать подачу тепла в здание. Это позволит параллельно вести наружные строительные работы и внутреннюю отделку, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

Ход работ на строительной площадке оценили начальник областного Главного управления строительства Павел Перевалов, глава Тобольска Максим Афанасьев и представители СИБУРа.

"Сейчас на объекте работает 40 человек. Договорились с подрядчиком, что он увеличит численность сотрудников, чтобы завершить бетонные работы к середине марта", - подчеркнул Павел Перевалов.

В здании общей площадью 4,8 тыс. кв. метров расположатся большой спортивный зал для гимнастики, зал с тренажерами, помещения для хореографии, раздевалки, тренерская и буфет.

Новый Центр гимнастики сможет принимать международные соревнования. Трибуны рассчитаны на 350 зрителей. Завершится строительство в августе 2023 года.

Объект возводится в рамках комплексной программы "Тобольск-2020", реализуемой правительством Тюменской области, администрацией Тобольска при поддержке компании СИБУР.