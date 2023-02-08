В Тюменской области увеличили до 401 тыс. рублей выплату многодетным взамен земельного участка

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

С начала 2023 размер социальной выплаты, предоставляемой взамен земельного участка для семьи с тремя детьми, составит 401 тыс. 260 рублей, доплата за четвертого и каждого последующего ребенка - 80 тыс. 252 рубля.

В 2022 году размер выплаты был равен 386 тыс. 350 рублей для семей с тремя детьми. Доплата за четвертого и каждого последующего ребенка - 77 тыс. 270 рублей.

По состоянию на 1 декабря 2022 земельными участками и социальными выплатами обеспечены 83% многодетных семей, сообщает пресс-служба областной думы. "За время действия закона Тюменской области "О бесплатном предоставлении земельных участков гражданам, имеющим трех и более детей" земельные участки предоставлены 10 тыс. 729 семьям, социальная выплата вместо земельного участка предоставлена 437 семьям, - отмечено в сообщении. - В 2022 году земельные участки предоставлены 1104 семьям, социальная выплата - 156 семьям".

В 2022 году в данный закон были внесены изменения, расширяющие возможности использования социальной выплаты, предоставляемой взамен земельного участка. В частности, ее можно направить на приобретение земельного участка, предназначенного для ведения личного подсобного хозяйства в границах населенного пункта, садоводства, за исключением земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.