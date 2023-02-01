Крестьянскую эстафету преодолеют участники зимних сельских игр в Ишимском районе

| Фото: ГАУ ТО ЦСП | Фото: ГАУ ТО ЦСП

Крестьянская эстафета состоится на стадионе ДЮСШ в селе Стрехнино Ишимского района 18 февраля в 10 часов в рамках XXIX зимних сельских спортивных игр. Жителям Тюменской области предстоит обычный бег и бег на лыжах, запрягание и распрягание лошади в сани.

Также участникам надо будет распилить бревно и наколоть дрова, уточнили в пресс-службе регионального департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования.

Более 1 тыс. жителей Тюменской области выступят на XXIX зимних сельских спортивных играх, которые продлятся по 26 февраля. В программе такие дисциплины, как охотничий биатлон, троеборье механизаторов, троеборье дояров и другие. Полна программа мероприятий — по ссылке.