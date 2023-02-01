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Более 200 сильнейших дзюдоистов соберутся в Тюмени на первенстве УФО

Спорт, 17:14 10 февраля 2023

департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Первенство Уральского федерального округа по дзюдо соберет юниоров и юниорок до 23 лет. Соревнования состоятся на базе Центра олимпийской подготовки "Тюмень-дзюдо" 11 февраля, сообщает региональный департамент физической культуры и спорта

Ожидается участие спортсменов из Свердловской, Тюменской и Челябинской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.

В состав тюменской команды вошли 36 дзюдоистов, среди них бронзовый призер чемпионата России Любовь Тимофейчева, бронзовый призер первенств России Валерия Таратунина, а также представители "ЦОП "Тюмень-дзюдо", спортивных школ "Центр дзюдо" и других.

Понаблюдать за выступлениями сильнейших дзюдоистов Урала можно по онлайн-трансляция на канале Ютуб. Поединки за медали состоятся по окончании предварительных встреч.

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