Тюменские волейболисты сыграют с "Волжанином" из Костромы 11 и 12 февраля

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (архив) | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области (архив)

Тюменские волейболисты сыграют с "Волжанином" из Костромы в финале чемпионата российской волейбольной высшей лиги "А" за 1-8 места в спорткомплексе "Академия спорта" 11 и 12 февраля. Помимо них чуть позже на этом этапе соперниками тюменцев станут "Ярославич", "Академия-Казань" и столичный ЦСКА, сообщает ВК "Тюмень".

"Ярославич" мощно укомплектован. В том числе, в том плане, что у них равноценные игроки и на площадке, и в запасе. Не зря эта команда считается одним из главных фаворитов сезона. Очень неплохо на предварительном этапе смотрелись казанцы. Там парни молодые, но очень перспективные. Рослая, мощная команда. Есть волейболисты с опытом игры в суперлиге. ЦСКА - это бренд. Титулованная команда, которая не так давно возродилась. Амбиции у них серьезные. И хороший подбор игроков. И наш ближайший соперник — "Волжанин". Эта команда не так давно появилась, но уже проявляет себя, показывая достойные результаты. И тоже видно, что у клуба есть амбиции. Так что ко всем соперникам на этом этапе нужно относиться максимально серьезно", - поделился наставник тюменцев Сергей Шульга.