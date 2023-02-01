Житель Тюменского района ударил полицейского и получил штраф
Житель с. Каскара Тюменского района признан виновным в применении насилия в отношении представителя власти. Он оштрафован на 10 тыс. рублей в доход государства, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Тюменской области.
Из материалов дела известно, что 24 ноября 2022 года участковый уполномоченный полиции прибыл в квартиру обвиняемого для проверки сообщения об избиении женщины.
"На месте происшествия мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, с использованием ненормативной лексики оскорбил представителя власти и ударил его кулаком", - рассказали в суде.
Подсудимый признал вину, раскаялся в содеянном. По месту жительства мужчина характеризуется удовлетворительно, ранее не судим. На учете у врачей, нарколога и психиатра не состоит, имеет на иждивении малолетних детей, является ветераном боевых действий.
С учетом всех смягчающих обстоятельств и отсутствием обстоятельств, отягчающих наказание, суд пришел к выводу о возможности назначения наказания, не связанного с лишением свободы.
По факту нанесения подсудимым побоев своей супруге органами предварительного расследования возбуждено уголовное дело по ст. 116 УК РФ. Однако в связи с примирением сторон уголовное дело прекращено Тюменским районным судом.