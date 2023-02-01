Юные лыжники Тюменской области поспорят за выход в финал всероссийских соревнований

| Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области | Фото: департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Региональный этап всероссийских лыжных соревнований "Пионерская правда" состоится в Заводоуковске 14 и 15 февраля. Об этом сообщает департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Соревнования пройдут среди обучающихся общеобразовательных школ. На лыжню выйдут мальчики 11-12 и 13-14 лет. Им предстоит преодолеть дистанции от 1 до 3 км. В первый день школьники побегут классическим стилем, во второй - свободным.

Всего на лыжной трассе спорткомплекса "Сосновый бор" встретятся более 150 спортсменов из всех муниципалитетов Тюменской области. Гонки стартуют в 11 часов. Команды, показавшие наилучшие результаты, отправятся на финальный этап в Ижевск.

Отметим, что первые старты соревнований на призы газеты "Пионерская правда" по лыжным гонкам прошли в 1950 году и сразу обрели популярность среди школьников страны.