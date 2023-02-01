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В Тюменской области отмечена высокая доля выдачи кредитов на строительство частных домов

Экономика, 16:52 13 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

В Тюменской, Ленинградской, Московской областях и в Татарстане отмечена наибольшая доля выдачи кредитов на частное домостроение по итогам 2022 года. Такие данные предоставил Домклик, сообщает ДОМ.РФ.

В целом по УФО средний размер ипотечного кредита составляет 3,8 млн рублей, что ниже среднероссийского на 500 тыс. рублей. Средний первоначальный взнос – 1,1 млн рублей, средняя стоимость объекта достигла 4,8 млн рублей.

Всего по итогам прошлого года выдача льготной ипотеки на частное домостроение выросла до 26,1 тыс. кредитов.

По данным ГУС Тюменской области, 2022 год стал рекордным по показателю ввода частных домов в эксплуатацию. Половина из более чем 2 млн "квадратов" нового жилья - ИЖС.

"Это объясняется, скорей всего, желанием горожан вести загородную жизнь и действующими программами поддержки. Хорошо в этом помогают программа льготной газификации и новые условия регистрации частного жилья. Это можно сделать по кадастровому плану, который заказывается у кадастрового инженера и изготавливается в течение недели. Затем нужно обратиться в органы регистрации права и все", - говорит Павел Перевалов.

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# ГУС Тюменской области , жилье , ипотека

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