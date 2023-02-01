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В Тюмени заменят 100 кровель и 16 фасадов многоквартирных домов

Экономика, 18:09 13 февраля 2023

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

100 кровель, 16 фасадов, 550 инженерных сетей, более 30 лифтов, четыре подвала, один фундамент заменят и отремонтируют в многоквартирных домах Тюмени в 2023 году. Всего в программу капремонта вошли 700 конструктивных элементов.

По информации комитета по связям с общественностью и СМИ администрации города, некоторые виды работ носят сезонный характер, например, замена инженерных сетей выполняется только в межотопительный период, ремонт фасадов, фундаментов – при положительных температурах воздуха.

Один из объектов капитального ремонта – дом № 44а по ул. Энергетиков. Осенью прошлого года специалисты подрядной организации приступили к замене в ней систем электроснабжения, водоснабжения и водоотведения. Работы на коммуникациях теплоснабжения планируют начать после окончания отопительного периода.

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# многоквартирные дома , фонд капитального ремонта

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