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Водитель Renault Duster погибла в аварии в Тюменской области

Происшествия, 18:26 13 февраля 2023

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Водитель Renault Duster погибла в аварии на 4-м км подъездной дороги к пос. Демьянка в Уватском районе 13 февраля, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

Здесь столкнулись Renault Duster и большегруз "Урал". "По предварительным данным иномарку, которой управляла 59-летняя жительница Ханты-Мансийска, занесло на повороте. Машина выехала на встречную полосу. От удара оба автомобиля разбросало по кюветам", – сообщили в ГИБДД.

31-летний водитель "Урала", житель Тюмени, не пострадал. Обстоятельства ДТП выясняются. Известно, что женщина ехала на железнодорожную станцию за сыном, который приехал на поезде.

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# авария , ГИБДД Тюменской области

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