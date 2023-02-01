1 тыс. 270 предпринимателей Тюмени получили муниципальную поддержку в 2022 году

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 тыс. 270 предпринимателей Тюмени, расширяющие свой бизнес, развивающие импортозамещающее производство и создающие новые рабочие места получили муниципальную поддержку. Благодаря комплексу мер поддержки увеличивается число субъектов малого и среднего предпринимательства. Их количество на конец 2022 года составило 49 тыс. 406.

О результатах реализации программы "Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства на 2021-2026 годы" глава города Руслан Кухарук рассказал в ходе заседания коллегии администрации Тюмени.

Так, на средства субсидий компенсируются затраты по приобретению оборудования, что способствует модернизации и расширению производства. В 2022 году были заключены договоры с 17 субъектами малого и среднего предпринимательства, это позволило возместить затраты бизнеса на приобретение 49 единиц оборудования.

Победители конкурса "Тюменская марка" 2021 года получили призовой фонд в общем объеме 2 млн рублей. Эффектом поддержки стало увеличение дохода малого и среднего предпринимательства и рост уплаченных ими налогов.

Также в Тюмени активно развивается институт самозанятых. Их число за 2022 год увеличилось в 1,5 раза и достигло 41 тыс. 697 человек. Это стало возможным в том числе за счет предоставления грантов на реализацию проектов, связанных с развитием профессиональной деятельности этой категории граждан.

"Мы продолжим активно поддерживать наших предпринимателей, для этих целей в бюджете города Тюмени предусмотрено более 13 миллионов рублей. Также мы прорабатываем вопрос расширения географии "Тюменской марки" таким образом, чтобы о своих товарах и услугах тюменцам могли рассказать предприниматели из других городов", - добавил Руслан Кухарук.