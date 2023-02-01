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Фестиваль бокса на Кубок главы Тобольского района пройдет в три этапа

Спорт, 12:26 14 февраля 2023

из Telegram-канала Леонида Митрюшкина | Фото: из Telegram-канала Леонида Митрюшкина

Фестиваль бокса на Кубок главы Тобольского района пройдет в три этапа. Сейчас идет подготовка к спортивному событию, написал в своем Telegram-канале глава муниципалитета Леонид Митрюшкин.

"В апреле на открытом ринге за Кубок главы поборются юные спортсмены без опыта участия в боксерских турнирах. В сентябре устроим матчевую встречу между районами Тюменской области, а в ноябре пригласим спортсменов ближнего зарубежья", — сообщил Леонид Митрюшкин.

Напомним, секция бокса открылась в апреле 2022 года в с. Ворогушино. Там появился профессиональный ринг. Сейчас открыто уже четыре таких секции в селах Ворогушино, Кутарбитка, Дегтярево, Абалак. Их посещают около 140 человек.

Тренировки проводят чемпионы Эрик Ражев и Рустам Гайсин. Занятия бесплатные.

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# бокс , Леонид Митрюшкин , Тобольский район

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