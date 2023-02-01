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Трехлетний максимум по отгрузке зерна на экспорт зафиксирован в Тюменской области

Экономика, 18:21 14 февраля 2023

ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Трехлетний максимум по отгрузке зерна на экспорт зафиксирован в Тюменской области. В страны-импортеры в 2022 году аграрии региона поставили более 34 тыс. т зерновых и зернобобовых.

Как рассказали корреспонденту ИА "Тюменская линия" в пресс-службе областного управления Россельхознадзора, в прошлом году новым направлением экспорта зерна стал Ирак. В дружественное государство отправлено 540 тонн ячменя.

Вместе с тем в Казахстан тюменские сельхозтоваропризводители отправляют три вида зернобобовых: более 15 тыс. т пшеницы, 11 тыс. т ячменя, 1 тыс. т гороха. Предприятиям Белоруссии отгружено 924 т рапса, Киргизии - 770 т гороха и еще 4 тыс. т гороха отправлено в Латвию.

Оксана Корнеенкова

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# зерно , Россельхознадзор , экспорт

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