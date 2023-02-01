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Компания в Тюмени расширяет площадку для ремонта спецтехники ЖКХ, грузоперевозок и сельского хозяйства

Экономика, 15:02 14 февраля 2023

Инвестиционное агентство Тюменской области | Фото: Инвестиционное агентство Тюменской области

Промышленную площадку для ремонта спецтехники ЖКХ, грузоперевозок и сельского хозяйства расширяет компания "ЕвроАзия" в Тюмени. Уже приобретается оборудование, которое позволит восстанавливать геометрию шарнирных соединений на изношенных узлах и агрегатах, сообщает Инвестиционное агентство Тюменской области.

За счет реализации проекта по расширению площадки на предприятии рассчитывают завершить капитальный ремонт цеха и помещений производственно-технического комбината. На оснащение оформлен займ в размере 10 млн рублей от Инвестиционного агентства.

"Тем самым нарастим объемы, повысим качество и объем выполняемых работ. В ближайших планах – оказание не только услуг, но и организация производства для автомобильной промышленности. Компания давно на рынке и наши специалисты обладают профессиональными компетенциями в отрасли. Мы верим в себя и свои силы. Это не последний наш проект, реализуемый при поддержке инвестагентства", - заверил руководитель проекта Дмитрий Баюнов.

Напомним, компания "ЕвроАзия" более 20 лет занимается ремонтом корпоративных парков грузовых, легковых автомобилей и спецтехники по Тюменской области и за ее пределами. В 2021 году она приобрела производственно-технический комбинат на ул. Авторемонтной в Тюмени и поэтапно его модернизирует под новые проекты. За это время значительно вырос оборот компании, увеличилось количество штатных работников – с 36 до 80 человек.

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# автопром , инвестиционные проекты , ремонт

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