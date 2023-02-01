Лидерство Тюменской области в рейтинге АСИ – результат работы команды губернатора, считает эксперт

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Высокие позиции Тюменской области в различных федеральных рейтингах – это очевидное свидетельство уровня контроля за ситуацией в регионе.

Так, в рейтинге Агентства стратегических инициатив (АСИ) по итогам 2022 года Тюменская область заняла первое место среди субъектов УФО и третье - среди регионов России. Это говорит о том, что качество жизни граждан определяет не обеспеченность ресурсами, а управленческие практики, то есть результат работы губернатора Александра Моора и его команды.

Таким мнением поделились эксперты в Telegram-канале "ПолитологОрлов". По словам аналитиков, регион сохраняет достигнутый ранее высокий уровень развития медицинского обслуживания, соцзащиты, экологии, госуслуг и образования.

"Среди регионов, вошедших в пятерку лучших по качеству жизни в 2022 году, база практик Тюменской области – самая обширная после Москвы. В каталоге АСИ 43 практики, автором или первым регионом внедрения которых стала Тюменская область. Еще 13 практик регион помогает внедрять в других субъектах. Такие результаты вполне могут стать одним из оснований для федеральной поддержки Александра Моора на губернаторских выборах 2023 года", - отмечают эксперты.

Ранее генеральный директор АСИ Светлана Чупшева на встрече с президентом России Владимиром Путиным назвала Тюменскую область примером эффективного внедрения управленческих практик в медицине и образовании. В качестве примера она привела проект "Кадры под ключ", который рекомендован для распространения в национальных масштабах.

Эксперты также предположили вероятную встречу губернатора Тюменской области с президентом страны в ближайшее время.

"Логика встреч главы государства с губернаторами подразумевает отчет о социально-экономическом положении региона. При этом, как показали уже состоявшиеся встречи, президент ориентируется не только на доклад губернатора, но и на альтернативные данные", - отметили эксперты.