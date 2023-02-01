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Пьяный тюменец на Skoda Rapid разбил четыре автомобиля по дороге из ночного клуба

Происшествия, 11:58 15 февраля 2023

Госавтоинспекция по Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция по Тюменской области

Пьяный водитель за рулем Skoda Rapid разбил четыре автомобиля и сломал ограждение в Тюмени ночью 15 февраля, сообщает Госавтоинспекция по Тюменской области.

ДТП произошло на перекрестке улиц 2-й Луговой и Иртышской. Автомобиль Skoda выехал на встречную полосу и въехал в стоящие у светофора машины. Пострадавших нет.

Как было установлено, 22-летний нарушитель ехал из ночного клуба на ул. Первомайской. Ранее он уже задерживался за пьяную езду, восстановил водительское удостоверение в мае 2022 года.

Теперь за повторное пьяное вождение молодого человека ждет уголовная ответственность. Кроме того, на него составлен административный материал за повреждение дорожный сооружений.

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# ДТП , пьяная езда , уголовное дело

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