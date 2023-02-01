Уникальный продукт из молодых ростков пшеницы производят в Тюмени

| Фото: https://vk.com/greengrasstyumen | Фото: https://vk.com/greengrasstyumen

Уникальный суперфуд – замороженный сок из молодых ростков пшеницы Витграсс (WHEATGRASS) - производят в Тюмени. Приобрести продукт можно в экомагазинах Тюмени и в группе во ВКонтакте.

Об этом корреспонденту информагентства "Тюменская линия" рассказал директор и основатель компании GreenGrass Дмитрий Смилянец.

"Витграсс – это сок молодых (6-8 дней) ростков пшеницы. В его состав состав входит 21 минеральное вещество, среди которых лидируют калий, фосфор, кальций, натрий, цинк, железо, селен, марганец. Примерно 70 % состава сока - это хлорофилл, улучшающий детоксикацию организма и повышающий уровень гемоглобина в крови человека. Причём хлорофилл не искусственный, а природный, натуральный. Если кратко, то Витграсс - это естественный источник хлорофилла, который способствует делению клеток, очень сильный природный энергетик и хороший антиоксидант, выводит токсины и шлаки из организма", - добавил он.

На предприятии создано три рабочих места. Производство начиналось с одного маленького стеллажа для выращивания пшеницы и объёмы были небольшие. С каждым годом объемы наращиваются, на сегодняшний день ежегодно производится порядка трёх тонн сока.

Весь процесс производства занимает примерно 10 дней. Пшеница замачивается в подготовленной при помощи озона воде, обогащается кислородом. Никакой химии не добавляется. Для роста пшеницы обеспечивается специальный температурный и световой режимы. Через 8-10 дней молодые ростки срезаются, отжимаются при помощи шнековой соковыжималки и в течение считанных минут замораживаются в морозильной камере шоковой заморозки при температуре -35 градусов. Только такой метод заморозки способен сохранить все полезные свойства продукта. Далее его фасуют в коробки и доставляют клиенту.

"Доставку мы никому не доверяем и доставляем сами бесплатно прямо до порога квартиры клиента в специальной термосумке с аккумуляторами холода. Так мы уверены, что продукт не подтает во время доставки", - пояснил Дмитрий.

Регулярное употребление продукта помогает в профилактике и лечении онкологических заболеваний, восстанавливает силы организма после химиотерапии, налаживает микроциркуляцию кожи головы, препятствует выпадению волос, снижает токсическую нагрузку на печень, омолаживает кожу, ткани органов, восстанавливает функцию эндокринной системы, нормализует процесс обмена веществ и многое другое.

"Для изготовления сока используем только пшеницу наивысшего сорта из института сельского хозяйства. Единственное противопоказание применения сока Витграсс – это язва желудка", - отметил Дмитрий.

По его словам, в планах у компании расшириться и выйти в другие регионы, для этого необходим автомобиль с морозильной установкой для доставки сока.

"В ближайший месяц планируем начать покорять города севера Тюменской области, начнём с Сургута и Нижневартовска", - поделился Дмитрий.

Ирина Шемякина